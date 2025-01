Nottinghams Erfolgslauf geht weiter

Nottingham Forest hat in der englischen Premier League zum Zweiten Arsenal aufgeschlossen.

Die in der vergangenen Saison noch in den Abstiegskampf verwickelten Reds siegten am Montagabend bei den Wolverhampton Wanderers mit 3:0 und damit zum sechsten Mal in Folge in der Liga. Der Rückstand des Dritten auf Spitzenreiter Liverpool beträgt noch sechs Zähler. Morgan Gibbs-White (7.), Chris Wood mit seinem zwölften Saisontor (44.) und Taiwo Awoniyi (94.) erzielten die Tore.

Sasa Kalajdzic fehlte bei den Wolves weiter verletzt.