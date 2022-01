Eriksen hält sich bei Ajax fit

Der vertragslose dänische Fußball-Nationalspieler Christian Eriksen bringt sich gut ein halbes Jahr nach seinem dramatischen Zusammenbruch während der EM bei seinem ehemaligen Verein Ajax Amsterdam in Form.

Der Club teilte am Dienstag mit, dass der 29-Jährige in dieser Woche bei der zweiten Mannschaft des niederländischen Meisters trainiert. In Amsterdam hatte Eriksen seine Karriere als Profi begonnen.

"Bei Ajax kenne ich die Menschen, es fühlt sich an, als käme ich nach Hause, weil ich schon so lange hier war", sagte Eriksen. Er wolle so schnell wie möglich wieder in Bestform kommen, "damit ich, wenn ich einen neuen Verein finde, dort so schnell wie möglich gute Leistungen bringen kann". Zuletzt war der Däne mit Premier-League-Aufsteiger Brentford in Verbindung gebracht worden. Eriksen hatte angekündigt, bei der WM Ende des Jahres wieder für Dänemark spielen zu wollen.

Eriksen war bei der EM im vergangenen Jahr während des Gruppenspiels gegen Finnland zusammengebrochen und musste wiederbelebt werden. Der Vertrag des Mittelfeldspielers bei Inter Mailand war später aufgelöst worden, weil er in der Serie A nicht mit einem eingesetzten Defibrillator spielen darf.