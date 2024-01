× Ex-Austrianer Jukic ballert bei neuem Klub mit Gewehr

Aleksandar Jukic verlässt Austria Wien und unterschreibt in Russland. Bei seiner Präsentation beim FK Sochi schoss er mit einer Waffe, statt mit den Füßen.

Der einstige U21-ÖFB-Teamspieler Aleksandar Jukic setzt nach seiner Ausbootung bei der Austria seine Karriere in Russland fort. Beim Tabellenletzten FK Sochi hat der 23-Jährige einen Vertrag bis 2027 unterschrieben.

Kurioses Vorstellungsvideo

Für Stirnrunzeln sorgt nun die Präsentation von Jukic: In einem Instagram-Video seines neuen Klubs gibt sich der Wiener als Scharfschütze und schießt mit einem Gewehr. Ob Sochi damit auf die Torschussqualitäten des Mittelfeldspielers anspielen will, ist nicht überliefert. Für die Austria erzielte er in 121 Pflichtspielen 16 Tore.

Die echt anmutende Waffe dürfte wohl ein Luftdruck- oder Softair-Gewehr sein – im Video ist zu sehen, wie Jukic damit auf einem Jahrmarkt-Schießstand auf Dosen feuert.

Bei den Violetten war Jukic im Herbst mit 22 Einsätzen zwar noch Stammspieler, kurz vor der Winterpause fiel er nach einem Bruch mit dem Trainerteam jedoch in Ungnade und wurde aus dem Profiteam ausgeschlossen. Jukics Vertrag wäre zu Saisonende ausgelaufen und soll aufgelöst worden sein und die Austria kolportierte 50.000 Euro Ausbildungsentschädigung kassiert haben.