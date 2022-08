Ex-Weltmeister Fabregas unterschreibt bei italienischem Zweitligisten

Mit 35 Jahren hat der Spanier Cesc Fabregas – einst Offensivspieler bei Arsenal, Barcelona und Chelsea – für zwei Jahre bei Como in der italienischen Serie B angeheuert.

Der Weltmeister von 2010 war zuletzt bei Monaco unter Vertrag, wo er kaum noch zum Einsatz kam. Sein bisher letztes Wettbewerbsspiel bestritt er Mitte September 2021. In Como soll er gemäß Medienberichten einen Vertrag über zwei Saisonen erhalten.

Spanier kauft sich ein

Fabregas übernimmt auch Anteile am Club. "Er wird viel länger als erwartet bei uns bleiben", erklärte Como-Geschäftsführer Dennis Wise, ehemaliger englischer Nationalspieler. "Es gibt viel zu tun, am Ende wollen wir in der Serie A sein."