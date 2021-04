Fix! Ibra verlängert beim AC Milan

Der schwedische Stürmer-Veteran Zlatan Ibrahimovic hängt bei den Rossoneri ein Jahr dran, verlängert seinen auslaufenden Vertrag bis 2022.

Milan-Star Zlatan Ibrahimovic hat seinen im Sommer auslaufenden Vertrag um ein weiteres Jahr bis 2022 verlängert. Das vermeldete der italienische Topklub am Donnerstagabend.

Eine Einigung in den Vertragsgsprächen mit dem 39-Jährigen hatte sich in den letzten Wochen bereits angedeutet. So verriet Sportdirektor Paolo Maldini schon Anfang April, dass Ibrahimovic kurz vor der Unterschrift unter ein neues Arbeitspapier stehe.

Milan hofft auf Comeback in der Champions League

Den torgewaltigen Schweden zog es Anfang 2020 von LA Galaxy zurück zum AC Milan, wo er bereits von 2010 bis 2012 gespielt hatte. Für das Team von Trainer Stefano Pioli ist "Ibra" ein wichtiger Bestandteil der Mannschaft. In der aktuellen Serie-A-Saison steht er bei 15 Toren in 17 Einsätzen.

Auch dank Ibrahimovics Treffern darf sich Milan Hoffnungen machen, erstmals seit 2013 wieder die Champions League zu erreichen. Aktuell stehen die Rossoneri auf Platz zwei.