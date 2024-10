Frankreich-Star legt bei Team-Ankunft kuriosen Auftritt hin

Hätten Sie ihn erkannt? Bei der Zusammenkunft der französischen Nationalspieler für die bevorstehenden Nations-League-Spiele gegen Israel (Donnerstag, 20.45 Uhr) und Belgien (Montag, 20.45 Uhr) sorgte besonders ein modischer Auftritt für mächtig Aufsehen.

Die Pariser Fashion Week mag zwar schon vergangen sein, doch die Modewelle rollt weiter – besonders beim französischen Nationalteam! Am Donnerstagabend (ab 20.45 Uhr, im Sport24-Liveticker) trifft der Vize-Weltmeister Frankreich in der Nations League auf Israel. Doch bevor es ernst wird, haben sich die Stars von Teamchef Didier Deschamps im Mannschaftscamp versammelt – und das erinnerte an eine glamouröse Laufsteg-Show!

Monsieur »Geschichtslos«

Im Mittelpunkt stand dabei besonders ein Spieler:Ibrahima Konaté! Der Liverpool-Verteidiger zog mit einem wahrhaft kuriosen Auftritt die Blicke auf sich. Völlig vermummt mit einer knalligen neongrünen Kapuze und einem braunkarrierten Kenzo-Anzug stieg er aus dem Auto. Eine echte Fashion-Statement! Nach einer freundlichen Begrüßung öffnet der 24-Jährige die Kapuze schließlich per Reißverschluss und zeigt den Fotografen sein Gesicht. Bei Instagram kommentierte er seinen Auftritt mit dem Wort "faceless", also gesichtslos.

Laufsteg-Ankunft ohne Mbappé

Doch auch seine Teamkollegen stehen ihm in nichts nach. Ob in der auffälligen gelb-schwarzen Louis-Vuitton-Lederkluft wie Arnautovics Inter-Kollege Marcus Thuram oder im lässigen, französisch angehauchten Denim-Look wie PSG-Flitzer Bradley Barcola – die Equipe Tricolore kann auch stylisch. Doch einer fehlt bei der Modeschau: Die Rede ist von Kapitän Kylian Mbappé. Deschamps verzichtete auf den zuletzt angeschlagenen Real-Torjäger für die Partien in Budapest gegen Israel am 10. Oktober und vier Tage später in Brüssel gegen Belgien.