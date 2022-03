Hammer-Gerücht um Lionel Messi

Lionel Messi könnte Paris schon in diesem Sommer wieder verlassen.

Nach seinem Abschied aus Barcelona wurde Superstar Lionel Messi bisher in Paris noch nicht wirklich glücklich. Vergangene Woche schied das Star-Ensemble gegen Real in der Champions League aus, am Wochenende setzte es dann zahlreiche Pfiffe der eigenen Fans für Messi und Sturm-Kollegen Neymar.

Messi träumt von Rückkehr

Während der Argentinier bei PSG weiterhin wie ein Fremdkörper wirkt und in der laufenden Saison mickrige zwei Ligatore erzielte, mehren sich nun die Gerüchte um die Zukunft des Argentiniers. Wie der spanische Journalist Gerard Romero berichtet, träumt Messi von einer Rückkehr zum FC Barcelona. Vater Jorge soll demnach bereits Kontakt zu Barca-Präsident Joan Laporta aufgenommen haben. „Er hat mehr als einmal angerufen“, so Romero auf Twitch.

Dabei gibt es allerdings zahlreiche Hürden: Zum einem steht Messi in Paris noch bis Juni 2023 unter Vertrag, zum anderen plagen Barca weiterhin finanzielle Probleme. Der Klub liegt derzeit nach Angaben der spanischen Fußball-Liga um 144 Millionen Euro über dem erlaubten Ausgabenlimit. "Barcelonas Verluste sind größer, als seine Fähigkeit, Einnahmen zu erzielen", sagte der Liga-Generaldirektor Javier Gómez. "Es ist ganz klar, um Einkäufe zu machen, muss der Club seine Ausgaben reduzieren oder mehr Einnahmen erzielen.“