Superstars verursachen Krisengipfel

Der 5:2-Kantersieg von PSG gegen Montpellier war für die Pariser nur Nebensache. Der Sieg wird durch den Streit der Offensivkräfte Kylian Mbappe und Neymar überschattet. Der Klubführung reicht der Disput zwischen den beiden Superstars und greift zu drastischen Maßnahmen. Diese Woche soll ein Krisengipfel mit Trainer Christophe Galtier und Sportdirektor Luis Campos einberufen werden.

Es ist ein Konflikt, der langfristig dem Verein schaden könnte. Dieses Risiko will die Vereinsführung nicht eingehen. Die Spieler sollen dazu aufgefordert wreden, persönliche Angelegenheiten dem Erfolg des Teams unterzuordnen.

Mbappe verschoss im Spiel gegen Montepllier einen Elfmeter. Dieser wollte beim zweiten zugesprochenen Strafstoß für die Hauptstädter auch wieder ran und bat Neymar darum, wieder schießen zu dürfen. Der Brasilianer stimmte dem Ansuchen des Franzosen offensichtlich nicht zu und verwertete selbst.

???????????? Kylian Mbappe had the audacity to ask Neymar to take the second penalty during PSG's game against Montpellier despite missing the first one.



After Neymar scored, you could see the disdain Mbappe had during the goal celebrations.



