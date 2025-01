Transfer-Hammer: Biereth in Monaco gelandet

Double-Champion Sturm Graz steht kurz vor einem weiteren Millionen-Coup: Der Wechsel von Topstürmer Mika Biereth zum AS Monaco scheint nur noch eine Frage der Zeit.

Nach Höjlund, Emegha – jetzt auch Biereth! Der 21-jährige Däne verlässt die Steirer und geht den nächsten Schritt in seiner Karriere. Der Stürmer wechselt zu AS Monaco, wo er künftig unter Trainer Adi Hütter auf Torejagd geht. Der amtierende Meister verliert damit seinen besten Bundesliga-Torjäger, der in dieser Saison in 16 Spielen satte 11 Treffer erzielte. Doch der Transfer wird die Kassen ordentlich klingeln lassen.

Medizincheck soll bereits absolviert sein

Der Ligue-1-Klub hatte schon länger ein Auge auf Biereth geworfen, nun haben die Steirer ein Angebot über 13 Millionen Euro plus 3 Millionen Euro an möglichen Boni akzeptiert. Damit steigt der Däne zum zweit teuersten Sturm-Abgang der Vereinsgeschichte auf. Noch am Donnerstag im Trainingslager in Marbella unterwegs, soll Biereth inzwischen bereits in Monaco angekommen sein – und laut Transfer-Experte Fabrizio Romano sogar schon den Medizincheck absolviert haben. Die offizielle Bestätigung des Transfers dürfte also nur noch eine Formsache sein.

© Instagram

Auch Arsenal casht ab

Auch für Biereths Ex-Verein, Arsenal, gibt es ein Stück vom Kuchen. Nach einer halbjährigen Leihe hatten die Blackies den Stürmer im Sommer für 4,7 Millionen Euro von den Gunners verpflichtet. Dank einer Weiterverkaufsklausel fließt nun ein Drittel der kolportierten 13 Millionen Euro nach London.

Ein sportlicher Verlust für den Titelverteidiger, der nun die Chance bekommt, sich nach einem neuen Stürmer-Juwel umzusehen – und gleichzeitig ordentlich Geld in die Kassen bekommt