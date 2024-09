Geleakt! Dieser Star-Kicker gewinnt den Ballon d'Or

Noch bevor die weltbesten Fußballer am 28. Oktober im Pariser Théâtre du Châtelet zur Verleihung des Ballon d'Or antreten, brodelt die Gerüchteküche. Jetzt sorgt ein brisanter Medienbericht aus Spanien für Aufsehen: Der Gewinner soll bereits feststehen!

Eine neue Ära im Weltfußball: Seit 2008 schien der prestigeträchtige Ballon d'Or beinahe ein Monopol von Cristiano Ronaldo und Lionel Messi zu sein. Mit wenigen Ausnahmen bestimmten die beiden Fußballgiganten die Bühne, doch 2024 könnte diese Vorherrschaft enden. In wenigen Tagen wird im Théâtre du Châtelet in Paris der nächste Weltfußballer des Jahres gekrönt – und diesmal deutet alles darauf hin, dass ein neuer Name an der Spitze steht.

»Vinicius trägt Gold«

Die renommierte spanische Zeitung Marca soll auch bereits wissen, wer die begehrte Trophäe abräumen wird: Vinicius Junior! Auf dem Titelbild prangte am Dienstag eine eindrucksvolle Fotomontage des Real Madrid Superstars, der den begehrten Goldball stolz in den Händen hält. Die Schlagzeile dazu: "Vinicius trägt Gold in Paris."

Offensiv-Star setzt sich gegen Teamkollegen durch

Der Brasilianer, der sich in der vergangenen Saison mit den Königlichen nicht nur den Champions-League-Titel, sondern auch die spanische Meisterschaft sicherte, soll bereits vorab informiert worden sein, um mögliche Terminkollisionen mit der Preisverleihung zu vermeiden. In den letzten Jahren wurde der Sieger häufig bereits vor der offiziellen Bekanntgabe geleakt. Dabei soll sich der 24-jährige Offensiv-Star angeblich gegen starke Konkurrenz durchgesetzt haben: So musste seine Teamkollegen Jude Bellingham, Dani Carvajal und Kylian Mbappé sowie Manchester-City-Mittelfeldmotor Rodri ihm wohl den Vortritt lassen.