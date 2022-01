Grbic leihweise von Lorient zu Rapid-Gegner Arnheim

In dieser Saison gelang dem Wiener, der acht Jahre im Rapid-Nachwuchs kickte, bisher nur ein Treffer in der Liga.

Der Wechsel von Adrian Grbic von Lorient zu Vitesse Arnheim ist seit Dienstag offiziell. Der 25-Jährige spielt ab sofort leihweise bis Saisonende für Rapids Gegner im Conference-League-Sechzehntelfinale, wie beide Vereine bekanntgaben. Grbic ist seit Sommer 2020 bei Lorient engagiert, neun Millionen Euro war er dem Club aus der Bretagne wert. Beim Ligue-1-Club kam der neunfache ÖFB-Teamspieler (vier Tore) zuletzt aber nicht über die Rolle eines Wechselspielers hinaus.

In dieser Saison gelang dem Wiener, der acht Jahre im Rapid-Nachwuchs kickte, bisher nur ein Treffer in der Liga. Vitesse liegt in der niederländischen Ehrendivision auf dem vierten Platz. Das von Ex-Austria-Coach Thomas Letsch trainierte Team trifft am 17. und 24. Februar auf Rapid.