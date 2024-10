3:2 - Inter siegt dank Thuram-Gala

Inter Mailand hat im siebenten Saisonspiel in der italienischen Fußball-Serie-A den vierten Sieg eingefahren

Herausragend war am Samstag beim Heim-3:2 gegen Torino Stürmer Marcus Thuram, auf dessen Konto alle Tore (25., 35., 60.) gingen. Der Meister hatte es leichter, da Torino-Abwehrchef Guillermo Maripan schon in der 20. Minute nach einem rüden Foul an Thuram nach Ansicht der TV-Bilder ausgeschlossen wurde. Valentino Lazaro spielte bei den Verlierern bis zur 62. Minute.

Für Torino trafen Duvan Zapata (36.) und der kurz zuvor eingewechselte Nikola Vlasic (86./Elfmeter). Inters Stürmer-Routinier Marko Arnautovic, der am Dienstag beim Heim-4:0 in der Champions League gegen Roter Stern Belgrad als Startelf-Spieler getroffen hatte, verfolgte die Partie nur von der Bank aus. Die Mailänder stiegen mit 14 Punkten vorerst zum ersten Verfolger von Tabellenführer Napoli (16) auf. Torino (11) ist Sechster.