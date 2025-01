Transfer-Hammer: Danso steht vor Wechsel zu DIESEM Top-Club

Eigentlich hätte Kevin Danso bereits das Trikot der AS Roma überstreifen sollen. Im Sommer schien der Transfer vom RC Lens in die Serie A fast fix – doch dann kam der Schock: Bei seinem Medizincheck soll ein Herzfehler festgestellt worden sein, und der Deal platzte. Danso musste monatelang pausieren, unterzog sich intensiven Untersuchungen und einem „minimalinvasiven Eingriff“.

Inzwischen ist der 26-Jährige wieder zurück auf dem Platz und unmittelbar vor dem nächsten Karriere-Schritt. Nachdem es zuletzt Gerüchte um einen Wechsel in die Premier League gab, soll nun ein echter Top-Club an einer Verpflichtung arbeiten: Juventus Turin.

???????????? Juventus have still not completed the agreement with RC Lens for Kevin Danso.



Advanced talks, official bid sent but not a done deal yet as negotiations are still ongoing. No green light yet from Lens.



There are more clubs in the mix until the end, also from Premier League. pic.twitter.com/gK5t50WJDw