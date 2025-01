Inter kämpft um Titel – Arnautovic bleibt in der Warteposition

Inter Mailand trifft am Sonntag auf Empoli, kämpft um den Anschluss an die Tabellenspitze und muss dabei auf Trainer Simone Inzaghi verzichten. Marko Arnautovic wird wohl erneut nur Ersatz sein.

Inter Mailand will im Titelrennen der Serie A den Anschluss an Tabellenführer Napoli halten. Am Sonntag (20.45 Uhr/live Sport24-Liveticker) empfängt der zweitplatzierte Meister Empoli, das aktuell im Abstiegskampf steckt. Die Partie steht unter besonderen Vorzeichen: Cheftrainer Simone Inzaghi fehlt gesperrt und wird von Co-Trainer Massimiliano Farris vertreten.

Arnautovic weiter in Warteposition

Marko Arnautovic, der seit seinem Wechsel zu Inter im Sommer 2023 nur sporadisch zum Einsatz kam, wird voraussichtlich erneut auf der Ersatzbank Platz nehmen. Der 34-jährige Österreicher hat in der laufenden Saison bislang nur drei Treffer erzielt und wartet seit seiner Verletzung im Herbst auf die Rückkehr in die Startelf.

Inter hofft auf Napoli-Umfaller

Mit einem Sieg könnte Inter von einem möglichen Punktverlust von Tabellenführer Napoli profitieren, das am Samstag auf Atalanta Bergamo trifft. Inter hat noch ein Spiel weniger absolviert und könnte bei einem Umfaller der Konkurrenz näher an die Spitze rücken.