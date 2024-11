Jogi Löw lässt mit Hammer-Ansage aufhorchen

Der ehemalige deutsche Bundestrainer könnte schon bald wieder auf der Bank Platz nehmen.

15 Jahre betreute Jogi Löw die deutsche Nationalmannschaft, ehe er nach der enttäuschenden EURO 2021 endgültig seinen Rücktritt erklärte. In den letzten drei Jahren war es relativ ruhig um den Weltmeister-Trainer von 2014 – dies könnte sich nun aber ändern.

Gegenüber SWR Sport signalisierte der 64-Jährige seine Bereitschaft, wieder ins Trainergeschäft einzusteigen. Er habe nach seinem Aus beim DFB bisher noch keine Aufgabe gefunden, die ihn „absolut und leidenschaftlich gepackt“ habe, sei aber „grundsätzlich schon“ bereit, wieder eine Nationalmannschaft zu übernehmen.

In den letzten Monaten wurde Löw immer wieder mit Verbänden in Verbindung gebracht. Gerüchte um ein Engagement in Serbien oder der Türkei bestätigten sich aber nicht. Löw war vor seiner Zeit als DFB-Trainer auch in Österreich aktiv. Mit dem FC Tirol holte der Badener den Meistertitel, bei der Austria wurde Löw hingegen nach nur 9 Monaten entlassen.