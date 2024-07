Neues Hammer-Gerücht um Jogi Löw

Drei Jahre nach seinem Aus als Bundestrainer steht Jogi Löw wieder hoch im Kurs.

Die Amtszeit von Gregg Berhalter als Trainer der USA könnte zwei Jahre vor der Fußball-Weltmeisterschaft im eigenen Land auf der Kippe stehen. Am Montag schieden die USA durch eine 0:1-Niederlage gegen Uruguay in Kansas City nach der Gruppenphase der Copa America aus. In der Gruppe C belegten die USA nach zwei Niederlagen in drei Spielen nur den dritten Platz.

"Wir sind bitter enttäuscht über das Ergebnis", sagte Berhalter auf einer Pressekonferenz. "Wir wissen, dass wir zu mehr fähig sind, und bei diesem Turnier haben wir das nicht gezeigt." Experten wie Berhalters ehemaliger Nationalteam-Mitspieler Alexi Lalas sehen zumindest eine Mitschuld beim Trainer. "Das ist nicht gut genug von Gregg Berhalter", sagte Lalas, der heute für den TV-Sender Fox Sports analysiert. Man sei "nicht auf dem richtigen Weg", meinte mit Clint Dempsey ein anderer ehemaliger US-Spieler.

Auf die Frage, ob er der Meinung sei, dass er die richtige Person sei, um die Mannschaft bis zur Weltmeisterschaft 2026 zu führen, die die USA mit Kanada und Mexiko ausrichten werden, ließ Berhalter keinen Zweifel aufkommen. "Ja", sagte er. Man werde die Fehler analysieren, aber er habe weiterhin Vertrauen in die Mannschaft, deren Kern sich bis zur Weltmeisterschaft wahrscheinlich nicht mehr wesentlich ändern werde. "Man muss weiter nach vorne schauen", so Berhalter.

Übernimmt Löw die USA?

In den US-Medien wird aber bereits über einen Nachfolger spekuliert – ein Name, der dabei immer wieder fällt, ist Jogi Löw. Der ehemalige Bundestrainer genießt in den USA spätestens seit dem WM-Titel 2014 höchstes Ansehen und wird auch in den sozialen Medien von zahlreichen Fans gefordert.

Für Löw wäre ein Engagement in den USA vor allem hinsichtlich der Heim-WM in zwei Jahren sicherlich interessant. Zuletzt wurde der 64-Jährige allerdings auch mit Serbien in Verbindung gebracht. Medienberichten zufolge könnte Löw dort zusammen mit Bastian Schweinsteiger die Nationalmannschaft nach der verkorksten EM übernehmen.