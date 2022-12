Die Krebserkrankung von Brasiliens Fußball-Legende Pele ist nach einem medizinischen Bericht vom Mittwoch fortgeschritten.

Der 82-Jährige erhält in einem Krankenhaus in Sao Paulo Behandlungen wegen Nieren- und Herz-Störungen. Der dreifache Weltmeister kämpft seit längerem gegen Dickdarmkrebs. Er war am 29. November ins Krankenhaus gekommen. Laut einem Instagram-Post seiner Tochter wird er auch Weihnachten im Spital verbringen.