Der HJK Helsinki ist zum 31. Mal finnischer Fußball-Meister.

Dem Rekord-Titelträger aus der Hauptstadt reichte am Sonntag zum Abschluss der Meisterrunde ein 1:1 bei Rivale Kuopion PS, um seinen zweiten Titel in Serie perfekt zu machen. Für den Conference-League-Gegner des LASK war es der zehnte Erfolg in den jüngsten 13 Jahren. Die Entscheidung in der Endrunde der sechs besten Teams der Hauptrunde fiel äußerst knapp aus, Helsinki beendete die Saison einen Zähler vor Kuopion.