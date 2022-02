Medien: Aubameyang-Deal zu Barca perfekt

Eine offizielle Mitteilung des Transfers stand am Dienstagvormittag noch aus, doch mehrere Medien berichteten von einer Einigung des Angreifers mit den Katalanen. Laut Medienberichten soll Aubameyang ablösefrei nach Barcelona wechseln, sein Vertrag in London soll zuvor aufgelöst worden sein.

Der bestbezahlte Arsenal-Profi hatte zuletzt seine Position als Kapitän verloren. Beim finanziell schwer unter Druck stehenden spanischen Spitzenclub soll der Gabuner laut Medienberichten nun deutlich weniger verdienen.

Pierre Emerick-Aubameyang joins Barcelona, done deal and here we go. Contract agreed and now set to be signed by Aubameyang in Barcelona headquarters. Medical successfully completed. ???????? #FCB



Arsenal will save his huge salary as they wanted. Deal in place. #AFC #DeadlineDay pic.twitter.com/IZEDCj2Zky