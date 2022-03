Nach Biathlet: Zwei ukrainische Kicker sterben im Krieg

Der Ukraine-Krieg hält die Welt weiter im Atem. Ukrainische Männer greifen zu den Waffen - wollen ihr Land verteidigen. Darunter sind auch zahlreiche Sportler, wie nach und nach bekannt wird. Neben dem 19-Jährigen Biathlet-Talent Yevhen Malyshev sind auch die zwei Fußball-Profis Vitalii Sapylo (21) und Dmytro Martynenko (25) im Militärdienst gefallen. Die Spielergewerkschaft "FIFPro" bestätigte diese Meldung auf ihren Kanälen.

Auf Twitter schreibt die Organisation: „Unsere Gedanken sind bei den Familien, Freunden und Teamkollegen der jungen ukrainischen Fußballer Vitalii Sapylo (21) und Dmytro Martynenko (25), die ersten gemeldeten Verluste des Fußballs in diesem Krieg. Mögen beide in Frieden ruhen.“

Our thoughts are with the families, friends, and teammates of young Ukrainian footballers Vitalii Sapylo (21) and Dmytro Martynenko (25), football’s first reported losses in this war.



May they both rest in peace. pic.twitter.com/f6l9oHHRMr