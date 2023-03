Napoli gelingt nächster Schritt zu Meistertitel

SSC Napoli hat den nächsten Schritt zum ersten italienischen Fußball-Meistertitel seit 1990 gemacht. Die Neapolitaner setzten sich am Samstag gegen Atalanta Bergamo mit 2:0 (0:0) durch.

Der Vorsprung auf den ersten Verfolger Inter Mailand, der am Freitag in La Spezia 1:2 verloren hat, beträgt damit wieder 18 Punkte. Lazio Rom konnte am Abend (Spielbeginn 20.45 Uhr) mit einem Sieg in Bologna noch bis auf 17 Zähler herankommen. Zwölf Runden sind noch zu spielen.

Khvicha Kvaratskhelia brachte den Tabellenführer mit einem sehenswerten Treffer in Führung. Der in dieser Saison überragende Georgier, von den Napoli-Fans in Anlehnung an den bisher letzten Meisterhelden Diego Maradona "Kvaradona" genannt, verlud Atalantas Abwehr mit drei Körpertäuschungen und knallte den Ball unter die Latte (60.). Kvaratskhelia hält nach 22 Ligaeinsätzen für Napoli nun bei elf Toren und elf Assists. Für die Entscheidung sorgte Amir Rrahmani per Kopf nach einem Corner (77.).

Napoli hat damit 20 seiner jüngsten 22 Ligaspiele gewonnen. Die Reaktion auf die zweite Saisonniederlage vergangene Woche gegen Lazio (0:1) gelang ebenso wie die Generalprobe für das Achtelfinal-Rückspiel der Champions League am Mittwoch gegen Eintracht Frankfurt. Das Hinspiel in Deutschland hatten die Süditaliener gegen das Team von Trainer Oliver Glasner mit 2:0 gewonnen.