Nations League Endrunde 2023 in den Niederlanden

Die Endrunde der Nations League im kommenden Jahr wird in den Niederlanden ausgetragen.

Wie die Europäische Fußball-Union UEFA am Dienstag mitteilte, sind Rotterdam und Enschede als Austragungsorte der Spiele vorgesehen. Die Halbfinals werden am 14. und 15. Juni 2023 ausgetragen, das Spiel um Platz drei und das Endspiel sind für den 18. Juni geplant. Die Auslosung der Halbfinal-Paarungen findet im Jänner in Nyon statt.

Qualifiziert haben sich für das Turnier neben dem Gastgeber Niederlande auch Kroatien, Italien und Spanien.