Neues Hammer-Gerücht um Cristiano Ronaldo (39)

Kommt es bereits im Winter zu einer spektakulären Wiedervereinigung?

Es wäre ein absoluter Transfer-Hammer. Wie das türkische Portal „Fotomaç“ berichtet, will Star-Trainer José Mourinho Cristiano Ronaldo zu Fenerbahçe holen. Der 60-Jährige soll sogar schon persönlich mit seinem Landsmann über einen Wechsel gesprochen haben.

Dem Bericht zufolge denkt Ronaldo offenbar über einen Abschied aus Saudi-Arabien nach und suche mit seinen 39 Jahren noch einmal eine neue Herausforderung. Fenerbahçe-Sportdirektor Mario Branco soll sich bereits in Verhandlungen mit Ronaldos Klub Al-Nassr befinden, um einen Wechsel rasch zu fixieren. Ob die Saudis ihren Superstar aber einfach so ziehen lassen, scheint unwahrscheinlich – der Portugiese steht bei Al-Nassr noch bis Juni unter Vertrag.

In Istanbul haben Fenerbahçe-Fans jedenfalls schon in den sozialen Medien eine Kampagne mit dem Titel „Come to Fenerbahçe“ gestartet.

Cristiano Ronaldo come to Fenerbahçepic.twitter.com/sBZH8MwtCC — FB Sports (@fenerbsports) November 19, 2024

Ronaldo und Mourinho kennen sich gut. Die beiden Portugiesen arbeiteten schon 2010 bis 2013 erfolgreich bei Real zusammen.