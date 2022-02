Neues Hammer-Gerücht um Marcel Koller

Ex-ÖFB-Teamchef Marcel Koller soll diese Nationalmannschaft übernehmen.

Nachdem es um Marcel Koller nach seinem Aus als Trainer des FC Basel im August 2020 zunächst ruhig wurde, ist der 61-Jährige nun wieder voll im Geschäft. Zuletzt sagte der Schweizer dem polnischen Verband ab, nun soll sich aber das nächste Land um Koller bemühen.

Gespräche laufen

Wie der „Blick“ berichtet, will Griechenland den 61-Jährigen als neuen Teamchef verpflichten. Erste Gespräche hätten demnach schon stattgefunden, Koller soll den Europameister von 2004 zur Europameisterschaft in Deutschland führen. In der Qualifikation für die WM in Katar ist Griechenland als Gruppendritter hinter Spanien und Schweden gescheitert.

Marcel Koller war zwischen 2011 und 2017 Teamchef Österreichs und führte das ÖFB-Team zur EURO 2016 nach Frankreich. Nach der erfolglosen WM-Qualifikation wurde der Vertrag des Schweizers 2017 nicht mehr verlängert.