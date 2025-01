Neymar steht vor Sensations-Rückkehr

Der Saudi-Albtraum ist für Superstar Neymar wohl endlich zu Ende. Nachdem der 32-Jährige von seinem Klub Al-Hilal nicht einmal mehr für die Liga registriert wurde, soll der Brasilianer noch im Jänner verliehen werden.

Wie Transfer-Guru Fabrizio Romano berichtet, steht Neymar unmittelbar vor einer Rückkehr zu seinem Jugendklub FC Santos, der aktuell nur in der 2. Liga spielt. Zuletzt wurde über einen Wechsel zu Messi-Club Miami spekuliert – dieser scheint nun allerdings vom Tisch zu sein.

???????? Neymar Jr, close to returning to Santos as the Brazilian club has now submitted formal loan proposal!



Santos are waiting for green light from Al Hilal, timing depends on the Saudi club.



Santos, way ahead of Chicago Fire in Ney race as @diariodopeixe @clmerlo called. pic.twitter.com/ohn8NwF2hV