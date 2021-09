ÖFB-Goali Lindner mit Basel weiter unbesiegt

Für ÖFB-Teamtormann Heinz Lindner läuft es beim FC Basel weiter nach Wunsch.

Der Tabellenführer der Schweizer Fußball-Super-League setzte sich am Sonntag zu Hause gegen den FC Zürich mit 3:1 durch und beendete damit auch das achte Ligaspiel unbesiegt. Lindner, der sich nur bei einem Elfmeter geschlagen geben musste, und Co. liegen vier Zähler vor den Young Boys Bern voran, die allerdings ein Spiel weniger ausgetragen haben.

Bei der 2:3-Heimniederlage des weiter sieglosen FC Luzern gegen den FC Lugano wurde der Ex-Salzburger Patrick Farkas in der 59. Minute eingetauscht und in der 80. Minute wieder ausgewechselt. Nicht zum Zug kam Georg Margreitter beim 3:1 der Grasshoppers Zürich gegen den FC Sion. Innenverteidiger Margreitter hatte zuletzt beim 1:1 gegen Lugano ein kurioses Eigentor und dann den Ausgleich in der Nachspielzeit erzielt.