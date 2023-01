Oldie Suarez will es noch einmal wissen

Luis Suárez geht künftig für den brasilianischen Traditionsclub Grêmio Porto Alegre auf Torejagd.

Wie der Fußball-Weltpokalsieger von 1983 am Silvestertag verkündete, unterschrieb der ablösefreie Stürmer einen Zwei-Jahres-Vertrag bis Ende 2024 beim Erstliga-Aufsteiger. In Brasilien beginnt und endet die Saison mit dem Kalenderjahr.

"Bereit für diese schöne Herausforderung", schrieb der diesen Monat 36 Jahre werdende Suárez in den sozialen Medien. "Ich freue mich darauf, dabei zu sein und es zu genießen." Der Rekordtorschütze der uruguayischen Nationalmannschaft war erst im vergangenen Sommer nach 16 Jahren in Europas Ligen in sein Heimatland zurückgekehrt und hatte sich dort Nacional de Montevideo angeschlossen.