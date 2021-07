Podolski spielt bei Heimatverein Gornik Zabrze

Der deutsche Ex-Nationalspieler Lukas Podolski setzt seine Karriere beim polnischen Erstligisten Gornik Zabrze fort.

In einem Video des Vereins hieß es am Dienstag: "Es ist soweit. Willkommen zuhause." Dem Vernehmen nach unterschrieb der Weltmeister von 2014 einen Einjahresvertrag. Podolski wurde in Gliwice, einem Nachbarort von Zabrze, geboren. Der 36-Jährige hatte zuletzt eine Saison für Antalyapor in der Türkei gespielt und war seit 1. Juli vereinslos. Zabrze ist für den 130-maligen Nationalspieler die achte Station seiner Profikarriere. Gornik hatte in der vergangenen Saison den zehnten Platz in der polnischen Meisterschaft belegt.