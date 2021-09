PSG-Klausel für James Rodriguez in Katar

Ex-Bayern-Star James Rodriguez wechselt zum katarischen Erstligisten Al-Rayyan. Der 30-Jährige soll den Verein nur für Paris St. Germain problemlos verlassen können.

James Rodriguez war für Real Madrid, Bayern München und zuletzt in Everton aktiv. Mit 30 Jahren ist er eigentlich in der Blüte seiner Karriere, doch der Kolumbianer wählt den Schritt nach Katar. Er unterschrieb bei Erstligist Al-Rayyan einen Dreijahresvertrag. In sein neues Arbeitspapier soll er sich außerdem laut "AS" eine kuriose Ausstiegsklausel gesichert haben.

Demnach darf Rodriguez den Vertrag eigenständig auflösen, falls Paris St. Germain an ihm Interesse zeigt. Mit Messi, Neymar und Co. zusammenzuspielen sei wohl ein großer Traum des Mittelfeld-Spielers.

Angesichts von James' Leistungen in den vergangenen Jahren käme ein Angebot von Paris allerdings überraschend. Bei Everton konnte er jüngst die Erwartungen nicht erfüllen. Der Torschützenkönig der WM-Endrunde 2014 verließ die "Toffees" trotz eines gültigen Vertrags bis 2023.