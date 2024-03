Rekord in Wembley: Endrick macht sich Namen

Der 17-jährige Endrick verhilft mit seinem Tor Brasilien zum 1:0-Sieg über England und stellt nebenbei auch noch einen Rekord auf...

Was für ein Abend für Brasilien-Youngster Endrick! Im Freundschaftsspiel zwischen England und der Selecao im Wembley Stadion wird der Teenager in der 71. Minute eingewechselt. 9 Minuten später schießt er nicht nur sein erstes Tor für die A- Mannschaft und führt Brasilien zum 1:0-Sieg, er stellt auch noch zwei Rekorde auf. Mit seinem Goldtor in der 80. Minute wurde der 17 Jahre und 246 Tage "alte" Stürmer zum jüngsten Torschützen für Brasilien UND er ist auch noch der jüngste Stürmer, der in Wembley bei einem Länderspiel ein Tor erzielte. Gegen Ende der Partie hätte er dann auch noch die Chance gehabt, auf das 2:0 zu erhöhen.

Nach dem Spiel war Endrick überwältigt: "Meine Familie ist da, meine Freundin, meine Agenten. Ich weine nicht viel, ich halte mich zurück, aber das ist etwas Einmaliges und ich bin sehr glücklich." Der Samba-Star kämpfte mit den Freudentränen.

Zukunft bei Real Madrid

Dass Potenzial in Endrick steckt, weiß Real Madrid schon länger. Der 14-fache Champions-League-Sieger hat sich schon im Dezember 2022 einen Vertrag (70 Millionen Euro Ablöse) mit dem damals 16-Jährigen gesichert. Im Sommer 2024 wechselt er von seinem jetzigen Verein Palmeiras zu den Königlichen. Damit reiht sich Endrick neben seine Nationalmannschafts-Kollegen Vinicius Jr. und Rodrygo ein, die ebenfalls unter 18 waren, als die Madrilenen sich ihre Tordienste gesichert hatten.