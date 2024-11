Reus kurz davor sich Meister-Traum zu erfüllen

Ex-BVB-Star Marco Reus könnte bald über seinen ersten Meisterschaftstitel jubeln.

Sein Traum von einem Meisterschafts-Titel sollte Marco Reus in seinen zwölf Jahren (2012 bis 2024) mit Borussia Dortmund nie erfüllt werden. Zwar gab es in dieser Zeit einige Vizemeister-Titel für den mittlerweile 35-Jährigen und seine Borussen, mehr sollte daraus aber letztendlich nichts werden. Nach langem Warten könnte jetzt endlich der Moment für Reus gekommen sein - allerdings in einer anderen Kulisse.

Reus & Co. im Finale der Western Conference

Denn im Sommer wechselte der Offensiv-Star in die US-amerikanische Major League Soccer (MLS). Mit LA Galaxy, wo er unter anderem an der Seite von Ex-Barcelona-Profi Riqui Puig kickt, schaffte Reus es ins Finale der Western Conference. Möglich machte den Finaleinzug ein 6:2-Triumph gegen Minnesota United FC, bei dem der ehemalige BVB-Kapitän eine Vorlage beisteuerte.

"Am Ende bin ich auch hierhin gekommen, um mit der Mannschaft so erfolgreich wie möglich zu sein. Wenn das nach kurzer Zeit schon klappen könnte, wäre das schön. Aber aus der Vergangenheit weiß ich, dass man hart arbeiten muss, um dem Traum ein Stückchen näherzukommen", blieb Reus bescheiden. Nichtsdestotrotz gilt Galaxy unter den verbleibenden Teams als Favorit, während Fußball-Ikone Lionel Messi und Inter Miami schon in Runde eins der Playoffs ausgeschieden waren. Am kommenden Wochenende treffen Reus und Co. im Endspiel auf die Seattle Sounders.