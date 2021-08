Salzburg-Gegner Bröndby kassiert nächste Niederlage

Salzburg-Gegner Bröndby IF hat am Freitag die Generalprobe für das Play-off-Hinspiel der Fußball-Champions-League-Qualifikation am Dienstag in Wals-Siezenheim verpatzt.

Ohne ein wegen Corona fehlendes Spieler-Quintett kassierte der dänische Meister im Ligaspiel der fünften Runde zuhause gegen Nordsjaelland eine 0:1-(0:0)-Schlappe und wartet nach drei Remis und zwei Niederlagen weiter auf den ersten Sieg. In der Tabelle rangiert man nur auf Platz zehn. Bröndby musste auf Christian Cappis, Mathias Greve, den Ex-Salzburger Josip Radosevic, Tobias Börkeeiet und Sigurd Rosted verzichten, die in den vergangenen Tagen positive Coronatests abgeliefert hatten. Sie werden auch am Dienstag in Salzburg fehlen. Das entscheidende Tor erzielte Nordsjaellands Kian Hansen in der 49. Minute nach einem Freistoß, trotz Leistungssteigerung lief Bröndby in der Folge vergeblich dem Ausgleich nach.