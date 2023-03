Saudi-Arabien trennt sich von Teamchef Renard

Saudi-Arabiens Fußballverband und Trainer Herve Renard gehen getrennte Wege. Die Zusammenarbeit mit dem Franzosen wurde beendet, damit dieser Frankreichs Frauen-Nationalteam übernehmen kann, teilte der Verband am Dienstag mit.

Der 54-jährige Renard war seit Juli 2019 Teamchef der Saudis. Bei der WM in Katar gelang seiner Mannschaft im ersten Auftritt ein 2:1-Erfolg gegen den späteren Weltmeister Argentinien. Die Mannschaft kam jedoch nicht über die Gruppenphase hinaus.

"Ich denke, ich habe das Maximum mit diesem Team erreicht. Ich kann das Level nicht weiter steigern, da will ich ehrlich sein", sagte Renard nach dem 1:2 im Freundschaftsspiel gegen Bolivien am Dienstagabend in Jeddah. Es war sein letzter Auftritt bei den "Grünen Falken".

Frankreichs Fußballverband hatte sich vor kurzem von Frauen-Teamchefin Corinne Diacre getrennt, nachdem Spielerinnen sich gegen die Trainerin ausgesprochen hatten. Der Weltranglistenfünfte ist bei der am 20. Juli in Neuseeland und Australien startenden WM auf den Titelgewinn aus.