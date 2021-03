Schiedsrichter kollabiert bei Länderspiel

Charles Bulu taumelte in der 81. Minute über den Rasen und sackte dann zusammen.

Ein Fußball-Schiedsrichter aus Ghana ist am Dienstag in einem Qualifikationsspiel zum Afrika-Cup zwischen Cote d'Ivoire und Äthiopien kollabiert. Referee Charles Bulu taumelte laut Medienberichten in der 81. Minute über den Rasen und schien desorientiert zu sein. An der Seitenlinie sackte er zusammen, wurde anschließend von Sanitätern behandelt und mit einer Trage aus dem Stadion gebracht. Berichten zufolge war er ohnmächtig geworden.

Das Spiel wurde beim Stand von 3:1 für Cote d'Ivoire abgebrochen. Da der vierte Offizielle aus dem Gastgeberland kam, konnte er nicht übernehmen. Wie das Spiel schließlich gewertet wird ist offen. Unabhängig davon sind beide Teams für den Afrika-Cup 2022 in Kamerun qualifiziert.