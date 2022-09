Schweiz-Legionär Schubert fällt nach Horror-Foul lange aus

Eine Horror-Verletzung sorgt für Schweiz-Legionär Fabian Schubert für eine längere Ausfallzeit.

ÖFB-Stürmer Fabian Schubert wird dem Schweizer Tabellenführer St. Gallen für mindestens sechs Monate fehlen. Der 28-Jährige erlitt am Sonntag im Spitzenspiel gegen die Young Boys nach einem harten Tackling, infolge dessen Ulisses Garcia vom Platz gestellt wurde, einen Bruch des rechten Schien- und Wadenbeins.

Die Schlüsselszene der ersten Halbzeit: Garcia foult Schubert (Verdacht auf Beinbruch) - in einer Abseitsszene. pic.twitter.com/qpKeH2Uj93 — Zum Runden Leder (@zumrundenleder) September 4, 2022

Schubert bedankt sich bereits über Instagram bei seinen Followern für die Genesungswünsche. In der 2. Liga wurde der Kärntner in der Saison 2020/21 Torschützenkönig. Für Blau Weiß Linz traf der Angreifer in 28 Spielen satte 33 Mal.

Der Österreicher spielt seit 2021 für die St. Galler und hat in bisher 40 Spielen 13 Treffer erzielt. Garcia wurde von der Liga für vier Spiele gesperrt.