Sensations-Rückkehr: Neymar unterschreibt wieder beim FC Santos!

Neymar hat seinen Vertrag mit Al-Hilal aufgelöst und kehrt zu seinem Jugendklub FC Santos zurück. Der 32-Jährige verkündete seinen Wechsel über Social Media.

Neymar setzt seine Karriere in Brasilien fort. Der 32-jährige Stürmer hat seinen Vertrag mit Al-Hilal vorzeitig aufgelöst und kehrt zu seinem Jugendklub FC Santos zurück. Die Entscheidung gab der Brasilianer in einem Video auf seinen Social-Media-Kanälen bekannt. „Es fühlt sich fast so an, als würde ich in der Zeit zurückreisen. Ich werde den Vertrag beim FC Santos unterschreiben“, sagte Neymar.

Karrierekreislauf schließt sich

Von 2009 bis 2013 spielte Neymar bereits für den FC Santos und erzielte in 220 Partien 134 Tore. Danach wechselte er zum FC Barcelona, später zu Paris Saint-Germain und schließlich 2023 nach Saudi-Arabien zu Al-Hilal.

Vertragsauflösung mit Al-Hilal

Obwohl Neymar ursprünglich bis Sommer bei Al-Hilal unter Vertrag stand, spielte er dort nur eine untergeordnete Rolle. Der Verein bestätigte am Dienstag die „einvernehmliche“ Trennung. Der Offensivstar kam verletzungsbedingt nur auf sieben Einsätze und erzielte dabei ein Tor.

Mit dem Wechsel nach Brasilien kehrt Neymar dorthin zurück, wo seine Profi-Karriere begann.