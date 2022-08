Skandal-Stürmer Balotelli wechselt zum FC Sion

Der 32-jährige Italiener Mario Balotelli spielt künftig in der Schweizer Super League. Der Skandal-Kicker kommt vom türkischen Erstligisten Adana Demirspor, wo er am Mittwochmorgen den Medizincheck absolvierte und letzte Vertragsdetails klärte. Der Italiener soll rund drei Millionen Euro jährlich verdienen.

Erst am vergangenen Wochenende krachte es zwischen Balotelli auf dem Platz mit seinem Trainer Vincenzo Montella.

Montella had to be restrained from physically attacking Balotelli his own player ???????? 2 ex-milanisti fighting in the Turkish League. #Montella #Balotelli #Milan pic.twitter.com/VATgzP3v3H

Wie Transferinsider Fabrizio Romano berichtet seien die Medizinchecks positiv verlaufen und eine offizielle Meldung des Schweizer Vereins soll in Kürze folgen.

Mario Balotelli has just signed the contract as new Sion player, valid until June 2024. Medical done and official statement soon. ???????????? #transfers #Sion