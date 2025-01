Thomas Murg verlässt PAOK und spielt ab sofort in Saudi-Arabien!

Der österreichische Mittelfeldspieler Thomas Murg verlässt PAOK Saloniki und wechselt bis Saisonende auf Leihbasis in die saudische Liga zu Al-Khaleej FC.

Thomas Murg setzt seine Karriere in Saudi-Arabien fort. Der 30-jährige Steirer wurde am Donnerstag von PAOK Saloniki bis Saisonende an den Erstligisten Al-Khaleej FC verliehen. Der Klub aus der Saudi Pro League besitzt zudem eine Kaufoption für den offensiven Mittelfeldspieler.

Vier Jahre in Griechenland

Murg wechselte im Oktober 2020 von Rapid Wien zu PAOK und absolvierte seither über 100 Spiele für den griechischen Spitzenklub. In der aktuellen Saison kam er in 14 Ligaspielen zum Einsatz und erzielte dabei ein Tor.

Mit dem Wechsel nach Saudi-Arabien setzt Murg seine Karriere in einer finanziell lukrativen Liga fort. Al-Khaleej kämpft derzeit in der unteren Tabellenhälfte um den Klassenerhalt.