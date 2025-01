Transfer-Rekord: Girma ist erste Millionen-Fußballerin

Ein historischer Moment im Frauenfußball: Die US-Amerikanerin Naomi Girma wird Medienberichten zufolge zur ersten Spielerin, deren Transfer die Millionengrenze durchbricht.

Demnach will der FC Chelsea laut Medienberichten satte 1,1 Millionen Dollar (rund 1,06 Millionen Euro) für US-Star Naomi Girma an San Diego Wave überweisen. Damit wird die 24-jährige Verteidigerin zur teuersten Spielerin der Geschichte – so viel wurde weltweit noch nie für eine Fußballerin gezahlt!

Girma knackt Rekordmarke

Beide Klubs sollen sich bereits einig sein, nur letzte Details im Vertrag der Olympiasiegerin müssen noch geklärt werden. Zum Vergleich: Der bisherige Rekord-Transfer lag bei 735.000 Euro, die Bay FC im vergangenen Jahr für Stürmerin Racheal Kundananji (Sambia) an Madrid CFF zahlte.

Und das Beste: Girma schreibt als Abwehrspielerin Geschichte! Normalerweise kassieren nur Stürmerinnen solche Rekordsummen. Doch jetzt mischt eine Verteidigerin die Top 20 der teuersten Spielerinnen der Welt auf.