Das sind die Hotspots der Türken-Fans in Wien

Hauptbahnhof, Rathausplatz, Public Viewing im Prater bei der Liliputbahn, Favoritner Fußgängerzone, Brunnenmarkt und Strandbar Herrmann besonders beliebt

Die türkische Community in Wien hat mehrere Hotspots, um die Fußball-EM in Deutschland - und dabei besonders die Spiele ihrer Mannschaft - zu verfolgen. Laut Muhammed Yüksek, SPÖ-Bezirksrat in Favoriten, ist ein solcher zum Beispiel der Hauptbahnhof, wo es vor dem Eingang ein Public Viewing gibt, das eigentlich für 500 Personen beschränkt ist, wo aber mangels Absperrung deutlich mehr Fußballbegeisterte zu erwarten sind.

"Am Mittwoch war das aber nicht so, weil sich die Verantwortlichen kurzfristig entschieden haben, das Spiel Georgien - Portugal zu zeigen", sagte Yüksek. "Da sind sie dann zu anderen Orten ausgewichen."

Hupkonzerte

Ein weiterer Hotspot ist natürlich der Rathausplatz, wo es am kommenden Dienstag auch zum Zusammentreffen mit den Anhängern der österreichischen Mannschaft kommen dürfte. Aber auch das Public Viewing bei der Liliputbahn im Prater erfreut sich großen Zulaufs aus der türkischen Fangemeinde. Nicht umsonst gab es nach dem Sieg und dem Weiterkommen ihres Teams am Mittwochabend kleine, friedliche, aber lautstarke Freudenkundgebungen und Hupkonzerte am in der Nähe gelegenen Praterstern.

Daneben schauen sich viele Menschen aus der türkischen Community die Spiele in der Favoritner Fußgängerzone und am Brunnenmarkt in Ottaking an. Auch die Strandbar Herrmann ist sehr beliebt.

Yüksek hoffte auf ein friedliches und fröhliches Fußballfest in Wien: "Die Türkei hat eine sehr junge und talentierte Mannschaft. Die Österreicher haben aber gezeigt, dass sie außerordentlich große Ruhe am Ball haben", sagte der Bezirksrat. "So tippe ich auf ein knappes 2:1 für Österreich."