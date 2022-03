Özil von Fenerbahce suspendiert

Das Kapitel Fenerbahce könnte für Ex-DFB-Teamspieler Mesut Özil früher als erwartet zu Ende gehen.

Mesut Özil gehört vorerst nicht mehr dem Kader von Fenerbahçe Istanbul an. Der türkische Fußball-Traditionsclub suspendierte den 33-jährigen Deutsch-Türken und früheren deutschen Internationalen. Wie Medien am Donnerstag berichteten, soll es nach seiner Auswechslung in der Pause beim 2:1 gegen Konyaspor am Wochenende zu einem Streit mit Trainer Ismail Kartal gekommen sein. Neben Özil wurde auch sein Teamkollegen Ozan Tufan suspendiert.

Im November beklagte sich Fenerbahce-Präsident Ali Koc, Özil müsse sich endlich auf seine Arbeit konzentrieren. Seit längerem wird spekuliert, dass der Weltmeister von 2014 im Sommer seinen bis 2024 laufenden Vertrag in der Metropole am Bosporus auflösen will und einen baldigen Wechsel in die USA anstrebt. Aktuell ist Fenerbahce Dritter mit 17 Punkten Rückstand auf Tabellenführer Trabzonspor.