Verrückt! Mbappé trifft sich mit ESA-Astronauten im All

Kylian Mbappé gilt als großer Leistungsträger bei Frankreichs Nationalteam. Im Vorfeld der EURO hat man ihm einen ganz besonderen Traum erfüllt.

Als erster Fußballer überhaupt hat Stürmer-Star Kylian Mbappé die Ehre gehabt mit dem ESA-Astronauten Thomas Pesquet im Weltraum zu sprechen. Der PSG-Knipser hatte nur 20 Minuten Zeit seinem Landsmann ein paar Fragen zu stellen, während die Internationale Raumstation über Europa kreiste. Im Vorfeld der EURO erfüllte man dem 22-Jährigen damit sicherlich einen Kindheitstraum.

Die beiden tauschten sich über ihre Aufgaben in diesem Sommer und die Herausforderungen aus, die das Spielen - und Zuschauen - von Fußball im All mit sich bringt. "UEFA.com" war live dabei und veröffentlichte das gesamte Gesprächsprotokoll:

Mission Control, Houston: "Stellen Sie eine Frage!"

Mbappé: "Ich traue meinen Augen nicht! Ich habe so viele Fragen, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Zuallererst: Wie fühlt es sich an, im Weltraum zu sein?”

Pesquet: "Es ist aufregend. Eine sechsmonatige Mission hat phänomenal begonnen mit einem tollen Start, und danach ist es wie eine Achterbahnfahrt, nur 10.000 Mal stärker. Wenn man erst einmal im Weltraum ist, ist es auf einmal so ruhig; alles schwebt herum. Man kann sehr schwere Lasten heben, weil man das Gewicht nicht mehr spürt. Man kann fliegen. Es ist wie ein Traum. Natürlich ist es wie in der Karriere eines Fußballers: Jedes Mal, wenn man von etwas träumt, muss man auch Arbeit reinstecken. Wir arbeiten viel, um uns darauf vorzubereiten, ins All zu fliegen. Wir sind genau wie Sie. Wir stemmen nur nicht nur Trophäen und treten im Fernsehen auf."

Mbappé: "Ich habe gehört, dass vier oder fünf von Ihnen da oben sind, richtig?"

Pesquet: "Vier haben uns schon verlassen und wir haben uns drei Kollegen in der ISS angeschlossen. Wir sprechen jeden Tag Englisch, aber wir sprechen auch ziemlich viel Russisch. In einem Klub mit so vielen Nationalitäten muss man einander verstehen."

Mbappé: "Man muss die Kultur von allen kennenlernen. Man muss sich an jeden anpassen, denn jeder kommt aus einer anderen Region, einem anderen Land oder manchmal sogar von einem anderen Kontinent."

© Getty Der französische ESA-Astronaut Thomas Pesquet ist Fan von "Les Blues". ×

Pesquet: "Wir sind bereits seit einem Monat hier, aber wir werden hier sechs Monate lang in Isolation bleiben. Wenn man in einem großen Wettbewerb spielt, ist es etwas ähnlich. Wir trainieren vorher viel auf dem Boden. Wir versuchen, uns extremen Bedingungen auszusetzen, um voneinander zu lernen, um herauszufinden, wie jeder denkt, was seine Ängste sind, was er mag, wie er funktioniert."

Mbappé: "Ja, ich denke, es ist wichtig, immer eine Umgebung zu schaffen, in der sich jeder entfalten kann. Man weiß nie, wen man wann braucht. Und so gewinnt man auch große Wettbewerbe."

Über den Umgang mit Druck

Pesquet: "Wir werden sehr genau von Ärzten und Physiotherapeuten untersucht, die uns ständig überwachen. Wir unterziehen uns Dutzenden von Tests, um sicherzugehen, dass alles reibungslos abläuft, sobald wir im Weltraum sind. Finden Sie es ganz nett, so genau beobachtet zu werden?”

Mbappé: “Das ist ganz nett, aber es ist auch ein Druck. Man hat immer Angst und denkt, dass eine Kleinigkeit einen davon abhalten könnte, seiner Leidenschaft nachzugehen. Wir haben viel Luxus, aber da ist auch diese Angst und man sagt sich: ‚Gut, ich hoffe, dass alles glatt läuft und dass es keine Probleme gibt, die uns einen Strich durch die Rechnung machen könnten‘.”

Pesquet: “Vollkommen. Unsere Karrieren stehen auf dem Spiel, aber auch unser Leben, bis zu einem gewissen Grad. Ich neige dazu, wirklich hart zu arbeiten; das ist die normal für Astronauten. Es sind immer 10 Prozent Talent, 50 Prozent harte Arbeit und 50 Prozent Durchhaltevermögen. Aber ich kann mir vorstellen, dass es im Fußball genauso ist.”

Mbappé: “Wir alle haben diesen Traum, wenn wir anfangen zu spielen, dass man Fußballer werden will, man will ein Star werden. Aber danach gibt es eine Menge Arbeit, eine Menge Opfer. Es gehört auch ein etwas Glück dazu, die richtigen Leute zur rechten Zeit zu treffen, zur richtigen Zeit gute Leistungen zu bringen. Es gibt viele Menschen, die in sehr jungen Jahren mit dem Fußballspielen begonnen haben und leider keine Fußballer geworden sind. Es geht nicht nur darum, talentiert zu sein oder hart zu arbeiten; man braucht Ausdauer, man braucht auch ein bisschen Glück. Im Leben ist man für sein Glück auch selbst zuständig."

Die Anwendung von Wissenschaft

Pesquet: "Ich habe mich über die erweiterten Statistiken gewundert, die es jetzt gibt. Die Spieler werden per GPS getrackt, alles wird berechnet - wie schnell und wie viel sie laufen. Das spricht mich als Wissenschaftlerin ein wenig an. Wie wichtig ist das geworden?”

Mbappé: “Das ist allgegenwärtig. Ich glaube nicht, dass heute im Fußball etwas dem Zufall überlassen wird. Und ich bin jetzt seit vier, fünf Jahren im Profifußball und habe diese Entwicklung schon miterlebt. Ich kann mir also nicht vorstellen, wie es für diejenigen ist, die älter sind als ich. Aber ich habe auch eine Frage: Was machen Sie im Weltraum? Haben Sie irgendwelche Entdeckungen gemacht?”

Pesquet: "Wir betreiben viel medizinische Forschung, über Physiologie und Stammzellen. Es gibt ein Phänomen: Wenn man sechs Monate im Weltraum verbringt, ist es, als würde der Körper um zehn Jahre altern: Man verliert Muskeln, weil man sie nicht benutzt, man verliert Knochenmasse, weil man das Gewicht des Körpers nicht tragen muss. Sie verkümmern ein wenig. Die Wissenschaftler lieben das, weil man sieht, was mit den Zellen, der DNA usw. passiert, und sie denken, dass sie vielleicht sogar den Schlüssel zum Altern verstehen können. Das ist aber nur ein Thema, es gibt noch viele andere. Wir stellen Legierungen her, wir machen viele Dinge. Jeden Tag mache ich vier oder fünf verschiedene Experimente."

Mbappé: "Das ist gut. Sie müssen das [über das Altern] schnell herausfinden, denn ich werde bald alt sein und ich muss es wissen, okay?"

Pesquet: "Sie haben noch Zeit!"

© Getty Frankreich-Star Kylian Mbappé geht bei der EM auf Tor-Jagd. ×

Über Fußball im All

Pesquet: "Ich habe versucht, [hier oben] mit meinen Kollegen Fußball zu spielen, aber Fußball ohne Gewicht zu spielen, ist überhaupt nicht toll. Fußball muss auf dem Boden gespielt zu werden. Selbst das Jonglieren in der Schwerelosigkeit ist völlig sinnlos, weil der Ball zwar nach oben geht, aber nie nach unten. Das Gleiche gilt für das Schießen und alles andere, also Kylian, ich bezweifle, dass Sie hier glücklich werden würden."

Mbappé: "Fußball ist nicht die einzige Sache im Leben! Aber es wäre eine verrückte Erfahrung, es wäre unglaublich!"

Pesquet: "Wir versuchen, an den Wochenenden mit meinen Kollegen zu spielen, wir stellen sogar Tore aus, aber es funktioniert nicht. Außer bei Fallrückziehern! Aber das ist das Einzige, wofür es besser ist."

Mbappé: "Sie sind also für ein halbes Jahr dort oben?"

Pesquet: "Ganz genau. Stellen Sie sich vor, es ist wie eine Weltmeisterschaft, für die Sie sechs oder sieben Jahre lang keine Spiele bestreiten und dann, bumm! Man spielt die Weltmeisterschaft. Das ist unser Leben. Wir bereiten uns körperlich, geistig und psychisch vor, aber am Ende ist das alles nur Training. Dann sind wir sechs Monate im Weltall, und danach dauert es wieder sechs Monate, um sich zu erholen. Man kann auf zwei, drei, vielleicht vier Missionen gehen, wenn man Glück hat. Der Rest der Zeit besteht darin, sich vorzubereiten. Man arbeitet viel, aber hinter den Kulissen."

Mbappé: "Hinter den Kulissen in der Tat, aber das ist uns egal, solange wir leidenschaftlich sind. Es macht uns nichts aus, im Schatten zu stehen, solange wir das tun, was wir lieben, und allein Ihr Lächeln beweist, dass Sie lieben, was Sie tun."

Mission Control, Houston: "Meine Herren, es bleiben noch 30 Sekunden. Danke…"

Pesquet: "Ich wollte nur sagen, dass es für mich großartig war. Es scheint ein paar Gemeinsamkeiten zwischen meinem und Ihrem Universum zu geben. Wir werden die EURO hier verfolgen. Ich habe meinen Ball schon bereit! Meine Kollegen sind Football-Fanss, aber ich werde ihnen die Regeln erklären. Viel Glück für den Wettbewerb, noch einmal, es ist viel harte Arbeit nötig. Machen Sie uns stolz! Ich arbeite viel, um Frankreich mit Stolz zu vertreten und ich weiß, dass ihr Jungs das auch tut."

Mbappé: "Es war wirklich ein großes Vergnügen, ich habe viel gelernt. Es war ein unvergessliches Erlebnis. Die Tatsache, Sie zu sehen, hat meine Augen und Ohren weggeblasen! Auf Wiedersehen, Thomas!"

Pesquet: "Danke, Leute! Bis bald! Tschüss!"

Mbappé: "Das ist verrückt, er fliegt!"