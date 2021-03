Wrack-Bilder: Fußball-Talent stirbt bei Autounfall

Am Mittwochabend ereignete sich in Rom ein schrecklicher Autounfall. Mittendrin: das 19-jährige Lazio-Talent Daniel Guerini, der den Horror-Unfall nicht überlebte. Zwei weitere Personen sollen in den Unfall verwickelt gewesen sein, diese befinden sich in einem kritischen Zustand. Bilder des Wracks gehen sofort um Welt.

Lazio midfielder, Daniel Guerini has tragically died at the age of 19 after he was involved in a car crash in Rome, Italy.

Reports in Italy say the accident took place around 8pm on Wednesday, March 24, and two others who were involved in the accident are in critical condition.