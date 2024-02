Zidane zu Trainer-Comeback: "Alles kann passieren"

Der frühere Welt- und Europameister Zinedine Zidane hat eine baldige Rückkehr auf die Trainerbank angekündigt. Der Franzose ließ allerdings offen, wo und wann er wieder einsteigt.

"Im Moment mache ich andere Dinge, schauen wir einmal, aber ich bin sicher, dass ich wieder auf der Bank sitzen werde. Das würde ich gerne machen", sagte der 51-Jährige am Montagabend zu Sky Sport Italia am Rande einer Veranstaltung in Rom.

Trainer-Comeback in Italien?

Auf die Frage, ob er bald in Italien sein Comeback als Trainer feiern würde, sagte Zidane: "Warum nicht? Alles kann passieren." Zu einer Zukunft in Deutschland äußerte er sich nicht. Der dreimalige Weltfußballer wird seit einigen Tagen als ein möglicher Nachfolger von Thomas Tuchel bei Bayern München gehandelt.

Zuletzt als Real-Coach abgeräumt

Zidane trainierte zuletzt bis 2021 Real Madrid. Mit Real hatte er als Coach große Erfolge gefeiert, holte unter anderem mit den Königlichen dreimal die Champions League, zweimal die spanische Meisterschaft und zweimal den Pokal. Seitdem gibt es immer wieder Spekulationen über ein Trainer-Comeback bei verschiedenen Vereinen. Etwa beim englischen Premier-League-Club Chelsea, bei seinem Ex-Club Juventus Turin oder auch als französischer Nationaltrainer.