Al Ahly krönt sich zum zehnten Mal

Das ägyptische Top-Team Al Ahly hat sich im FInale der afrikanischen Champions League gegen die Kaizer Chiefs zum Champion gekrönt.

Al Ahly Kairo hat sich am Samstag mit einem 3:0 gegen den Südafrika-Vertreter Kaizer Chiefs zum zehnten Mal den Titel in der afrikanischen Fußball-Champions-League gesichert. Der ägyptische Club schaffte damit die Titelverteidigung und hat die Trophäe nun doppelt so oft geholt wie der zweiterfolgreichste, nämlich der ebenfalls im Großraum Kairo ansässige Club Zamalek. Die Kaizer Chiefs mussten die zweite Hälfte nach einem Ausschluss in Unterzahl bestreiten.