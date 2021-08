Österreichs Europacup-Fighter steht ein spannender Auslosungs-Montag bevor. Salzburg erfährt den Gegner im CL-Playoff. Für Sturm und Rapid geht es im EL-Playoff - für den LASK in der ECL um alles.

Der dänische Meister Bröndby IF ist die Hürde von Red Bull Salzburg auf dem Weg in die Gruppenphase der Fußball-Champions-League. Das ergab die Auslosung des Play-off am Montag in Nyon. Salzburg hat im ersten Spiel (17./18. August) Heimvorteil, das Rückspiel in Bröndby, einem Vorort von Kopenhagen, findet am 24./25. August statt.

Die Auslosung für die Europa League startet um 13 Uhr, jene für die Conference League um 14 Uhr.

Diese Klubs warten auf Rapid, Sturm und LASK:

Rapid ist nach dem Ausscheiden in der Europa League-Quali in der dritten Runde gelandet, schaffen die Hütteldorfer den Aufstieg, warten folgende Klubs im Playoff zur Europa League:

AZ Alkmaar (NED)

Fenerbahce Istanbul (TUR)

Zorya Luhansk (UKR)

Royal Antwerpen (BEL)

SK Sturm Graz (AUT)

Randers FC (DEN)

Sturm Graz bekommt es in der Europa League mit einem der folgenden Teams zu tun:

Sieger aus FK Jablonec (CZE) gegen Celtic Glasgow (SCO)

Sieger aus SK Rapid Wien (AUT) gegen Anorthosis Famagusta (CYP)

Sieger aus Galatasaray Istanbul (TUR) gegen St. Johnstone FC (SCO)

Sieger aus Omonoia FC (CYP) gegen FC Flora Tallinn (EST)

Sieger aus NS Mura (SVN) gegen FK Zalgiris Vilnius (LTU)

Sieger aus FC Kairat Almaty (KAZ) gegen Alashkert FC (ARM)

Sieger aus Lincoln Red Imps (GIB) gegen Slovan Bratislava (SVK)

Sieger aus Neftci PFK (AZE) gegen HJK Helsinki (FIN)

Verliert Rapid gegen Anorthoris Famagusta, geht es im Playoff zur Europa Conference League weiter. Die möglichen Gegner:

Verlierer aus FK Jablonec (CZE) gegen Celtic Glasgow (SCO)

Sieger aus FC Sochi (RUS) gegen FK Partizan (SRB)

Sieger aus PFC Lokomotiv Plovdiv 1926 (BUL) gegen FC Kopenhagen (DEN)

AS Roma (ITA)

Sieger aus WKS Slask Wroclaw (POL) gegen Hapoel Beer-Sheva FC (ISR)

Der LASK muss gegen Vojvodina Novi Sad weiter kommen, im Playoff zur Europa Conference League warten folgende mögliche Gegner:

Verlierer aus Galatasaray Istanbul (TUR) gegen St. Johnstone FC (SCO)

Sieger aus Kolos Kovalivka (UKR) gegen FC Shakhter Karagandy (KAZ)

Sieger aus Rosenborg BK (NOR) gegen NK Domzale (SVN)

Sieger aus Vitesse (NED) gegen Dundalk FC (IRL)

Hier die Auslosungen unserer Europacup-Fighter im Sport24-LIVE-Ticker: