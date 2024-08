Fußball-Österreich winkt Eintrag ins CL-Geschichtsbuch

Fußball-Österreich steht vor einem historischen Coup! Erstmals in der Geschichte könnten mit Salzburg und Sturm Graz gleich zwei rot-weiß-rote Klubs in der Champions League vertreten sein.

Die Chancen stehen gut, dass Österreich in dieser Saison erstmals mit zwei heimische Bundesliga-Klubs in der Champions-League vertreten ist. Während sich Double-Champion Sturm Graz mit der Meisterkrone bereits einen festen Platz in der neuen Ligaphase gesichert hat und somit zum vierten Mal in der Klubgeschichte in der Königsklasse angreift, muss der entthronte Serienmeister Salzburg im Play-off-Rückspiel gegen Dynamo Kiew am Dienstag (ab 21 Uhr, live im Sport24-Liveticker) noch die letzte Hürde nehmen. Nach dem souveränen 2:0-Hinspielerfolg sollte das jedoch nur noch eine Formsache sein.

CL-Auslosung steigt am Donnerstag

Inklusive des Vorgängerclubs SV Austria Salzburg wäre es das siebente Antreten der Salzburger in der Königsklasse, die in dieser Saison mit neuem Modus von 32 auf 36 Teams aufgestockt worden ist. In der Ligaphase sind künftig je Club insgesamt acht Partien gegen acht unterschiedliche Gegner zu absolvieren - je vier zu Hause und auswärts. Die Auslosung erfolgt am Donnerstagabend (18.00 Uhr/live auf Sky) in Monaco.

Die bisherigen Teilnahmen österreichischer Klubs an der Fußball-Champions-League (seit Einführung als Nachfolge-Bewerb für den Europacup der Meister 1992):

1992/93 Austria Wien - im Sechzehntelfinale gegen CSKA Sofia weiter, im Achtelfinale gegen Club Brügge out



1993/94 Austria Wien - im Sechzehntelfinale gegen Rosenborg Trondheim weiter, im Achtelfinale gegen FC Barcelona out



1994/95 SV Salzburg - als Gruppendritter hinter Ajax Amsterdam und AC Milan sowie vor AEK Athen out



1996/97 SK Rapid - als Gruppenletzter hinter Juventus Turin, Manchester United und Fenerbahce Istanbul out



1998/99 Sturm Graz - als Gruppenletzter hinter Inter Mailand, Real Madrid und Spartak Moskau out



1999/2000 Sturm Graz - als Gruppendritter hinter Manchester United und Olympique Marseille sowie vor Dinamo Zagreb in UEFA-Cup umgestiegen



2000/01 Sturm Graz - als Gruppensieger vor Galatasaray Istanbul, Glasgow Rangers und AS Monaco in der Zwischenrunde - dort als Gruppendritter hinter Valencia und Manchester United sowie vor Panathinaikos Athen out



2005/06 SK Rapid - als Gruppenletzter hinter Juventus Turin, Bayern München und Club Brügge out



2013/14 Austria Wien - als Gruppenletzter hinter Atletico Madrid, Zenit St. Petersburg und FC Porto out



2019/20 Red Bull Salzburg - als Gruppendritter hinter Liverpool und SSC Napoli sowie vor KRC Genk in Europa League umgestiegen



2020/21 Red Bull Salzburg - als Gruppendritter hinter Bayern München und Atletico Madrid sowie vor Lok Moskau in Europa League umgestiegen



2021/22 Red Bull Salzburg - als Gruppenzweiter hinter OSC Lille sowie vor FC Sevilla und VfL Wolfsburg ins Achtelfinale aufgestiegen - dort gegen Bayern München out



2022/23 Red Bull Salzburg - als Gruppendritter hinter Chelsea und AC Milan sowie vor Dinamo Zagreb in Europa League umgestiegen



2023/24 Red Bull Salzburg - als Gruppenletzter hinter Real Sociedad, Inter Mailand und Benfica Lissabon out