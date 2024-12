Club-WM: Salzburg-Spiele mitten in der Nacht

Wer Salzburg gegen Real sehen möchte, muss früh aufstehen.

Für die Fans von Red Bull Salzburg sind während der Club-WM in den USA im nächsten Sommer vor den TV-Geräten Nachtschichten angesagt. Der Hit gegen Real Madrid wird laut dem am Samstag veröffentlichten Spielplan des Turniers am 26. Juni in Philadelphia um 21.00 Uhr Ortszeit angepfiffen. In Österreich ist es dann 3.00 Uhr nachts.

In den weiteren Gruppenspielen gegen CF Pachuca aus Mexiko in Cincinnati (18. Juni) sowie gegen Al-Hilal aus Saudi-Arabien in der Hauptstadt Washington (22. Juni) erfolgt der Ankick um Mitternacht österreichischer Zeit. Salzburg nimmt erstmals an der Club-WM teil.