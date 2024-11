1:2! LASK verliert trotz 1:0-Führung bei Banja Luka

Die K.o.-Phase der Conference League findet wohl ohne den LASK statt. Im Auswärtsspiel gegen Bosnien-Meister Borac Banja Luka mussten sich die Linzer nach 1:0-Führung in Unterzahl spät mit 1:2 geschlagen geben und halten weiter bei nur 2 Punkten.

Was für ein bitterer Europacup-Abend für die Linzer im strömenden Regen von Bosnien-Herzegowina! Bereits nach 6 Minuten sieht LASK-Goalie Siebenhandl nach einem unnötigen Ausflug aus dem Strafraum inklusive Handspiel Rot. U20-Teamgoalie Lukas Jungwirth muss ins Tor, Bogarde vom Platz.

Trotzdem hielt der Youngster lange die Null. Cavic brachte in bester Position nur einen Edelroller auf Jungwirth zustande (17.). In der 38. Minute war Fortune zur Stelle, als ein Gewaltschuss von Vukcevic an die Stange donnerte. Jungwirth wäre beim Distanzschuss ohne Chance gewesen. Der LASK setzte erst kurz vor der Pause offensive Nadelstiche. Zulj verfehlte das lange Eck knapp (42.).

1:0-Führung durch Berisha (51.)

Der Auftakt in die zweite Hälfte verlief dann jedoch ideal. Die Bosnier liefen in Überzahl in einen Konter, den Ziereis mit dem Ballgewinn lancierte und Zulj nach vorne trug. Berisha traf nach Doppelpass mit Filip Stojkovic zum 1:0 aus dem sprichwörtlichen Nichts (51.). Für Filip Manojlovic im Borac-Tor gab es beim abgefälschten Schuss des kosovarischen Internationalen nichts zu halten. Es war erst der dritte Linzer Treffer im laufenden Bewerb.

Die Gastgeber reagierten mit einem Dreifach-Wechsel, fanden aber nicht zur prompten Antwort. Der LASK blieb im Konter gefährlich. Jungwirth musste sich selten auszeichnen, die wenigen Aufgaben erledigte er souverän. Borac ging mehr und mehr ins Risiko, die Oberösterreicher verteidigten rund um den eigenen Strafraum zunächst aber erfolgreich.

Späte Gegentore

Jungwirth legte nach einem weiten Ball wieder den Rückwärtsgang ein und hielt die Führung noch fest (81.), kurz darauf fiel das 1:1. Zoran Kvrzic fand mit seiner Flanke den Kopf des einlaufenden Despotovic (82.). Doch es kam noch dicker für den LASK. Ziereis fälschte einen Volleyschuss von Skorup unglücklich zum 1:2 ab (89.).

Nach vier Runden hält der LASK weiter bei nur zwei Punkten. Zwei Spieltage sind noch ausständig. Gegen den nächsten Gegner Fiorentina (12. Dezember) wäre ein Punktezuwachs eine Überraschung. Zum Abschluss kommt fünf Tage vor Weihnachten Vikingur Reykjavik nach Linz.