Alaba casht viertel Million für NULL Minuten Spielzeit

Florentino Perez, der Präsident von Real Madrid zeigt sich Großzügig und zahlt all seinen Stars 250.000 Euro aus, auch David Alaba, der dafür nicht einmal spielen musste.

Real Madrid könnte heuer tatsächlich noch das Triple schaffen. In der Liga ist man punktegleich mit dem FC Barcelona an der Spitze, im Pokal-Halbfinale trifft man nächste Woche auf Real Sociedad und in der Champions League geht es am 8. April im Viertelfinal-Hinspiel gegen Arsenal weiter.

Grund genug, dass Präsident Florentino Perez für ein ganz besonderes Spiel seinen Stars einen 250.000-Euro-Bonus als Zusatzmotivation auszahlt. Unter den Begünstigten ist auch ÖFB-Kapitän David Alaba, der allerdings an dem Tag gar nicht im Einsatz war.

Denn die euphorische Belohnung des Klub-Bosses ist der Lohn für den Aufstieg im Champions-League-Derby gegen Atletico Madrid, wo man den Aufstieg erst im Elfmeterschießen fixierte. In beiden Partien blieb Alaba nur ein Platz auf der Bank. Über den netten Zusatzverdienst wird er sich dennoch genauso freuen, wie über den Aufstieg.